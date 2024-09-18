شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا من مدينة سلفيت بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 مواطنا، واحتجزت عددا منهم، عقب اقتحام مدينه سلفيت بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال اقتحم المدينة فجرا، وداهمت العشرات من منازل المواطنين، بطريقة همجية، واعتقل عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث وتخريب محتوياتها.

وأشارت المصادر، إلى أن المعتقلين هم: علي خليل عمران فاتوني (35 عاما)، وذياب عمران فاتوني (42 عاما)، ومراد عز الدين زبيدية (29 عاما)، وعناد رفيق سعيد ابو لاوي (27 عاما)، ومصعب يسار احمد شتية (33 عاما)، ومحمد يسار احمد شتية (31 عاما)، وضياء محمد مصطفی زهد (43 عاما)، ومصطفی محمد مصطفی زهد (33 عاما)، وعبد الرحيم تيسير شاهين (35 عاما)، محمد راسم عمران فاتوني (34 عاما)، وعبد الرحمن تيسير شاهين (33 عاما)، وزيد زيادة، وسمير عبد الهادي دواهقة (42 عاما)، وأحمد عبد الفتاح أمين معالي (18 عاما)، وعبد القادر عزيز ابراهيم الفتاش (28 عاما)، وخالد عبد الرحيم طه ماضي (21 عاما)، ومحمد صلاح المصري (55 عاما)، وبلال رجب فرج التري (29 عاما)، وفتحي أبو زاهر (59 عاما)، وأسامة عبد الهادي دواهقة (37 عاما)، والمحامي سامي طه شاهين (48 عاما)، وحامد المصري (24 عاما).