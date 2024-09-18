شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة اللبنانية" تنفي معلومات غير دقيقة حول سقوط 11 شهيدا و4000 مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن يكون الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني قد أدلى بمعلومات إحصائية لوسيلة إعلامية أعلن خلالها أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 والجرحى إلى أربعة آلاف من بينهم أربعمئة حالة خطرة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الوزارة جددت دعوتها، التي كان قد أطلقها وزير الصحة العامة، في مؤتمره الصحفي مساء اليوم الثلاثاء، والتي دعا فيها إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الوزير أم من البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.