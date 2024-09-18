شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسى للمصالحة: مسيرة تابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من مقاتلة روسية فوق أجواء سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية) أوليج إيجناسيوك، الثلاثاء، إن طائرة بدون طيار من طراز "MQ-9 Reaper" تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، اقتربت "بشكل خطير" من طائرة مقاتلة روسية في محافظة حمص السورية.

وأضاف المسئول الروسي -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء- أن "طائرة الاستطلاع القتالية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper التابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من طائرة من طراز Su-35 تابعة للقوات الجوية الروسية أثناء قيامها برحلة مخططة فوق محافظة حمص السورية"، لافتاً إلى أن "الطيار الروسي أظهر احترافية عالية واتخذ الإجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام".

وحسب إيجناسيوك، فإن "زوجاً من طائرات التحالف من طراز F-15، وزوجًا من طائرات F-16، وزوجًا من الطائرات المقاتلة من طراز رافال، بالإضافة إلى زوج من القاذفات الهجومية من طراز A-10 Thunderbolt، انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف".