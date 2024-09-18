شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: ارتفاع عدد قتلى وإصابات تفجيرات البيجر إلى 11 قتيلا و2800 مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد قتلى انفجارات أجهزة الاتصال في لبنان الثلاثاء إلى 11 قتيلًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 4000 منهم 400 في حالة حرجة، بحسب ما أعلن مستشار لوزير الصحة اللبناني فى تصريحات إعلامية.

وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن "تفجيرات البيجر" أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب نحو 2800 بينهم 200 حالة حرجة.

ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات الثلاثاء في مناطق لبنانية وسورية.

وذكر حزب الله في بيان: "انفجر عدد من أجهزة تلقي الرسائل والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة".

وأوضح وزير الصحة اللبناني أن "معظم الإصابات الناتجة عن انفجارات أجهزة بيجر كانت في اليد والوجه".

ويعتبر اختراق الاتصالات واحدا من الأساليب التي تتبعها إسرائيل للوصول إلى أهدافها، حيث يعد اغتيال فؤاد شكر مثالا حيا على الوصول إلى الأهداف من خلال الاتصالات.