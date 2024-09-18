شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى: حريصون على تعزيز التعاون مع أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه، الثلاثاء، ديمترو سينيك سفير أوكرانيا لدى المملكة، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.



وأكد الجانبان - وفق وكالة الأنباء البحرينية - عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يعزز مسارات التعاون التنموي والاقتصادي.