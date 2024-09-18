شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدوانا دمويا في لبنان عبر هجوم إلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

قالت الخارجية السورية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدوانا دمويا في لبنان عبر هجوم إلكتروني مستخدما التكنولوجيا كوسيلة لنشر القتل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال "pager" المحمولة باليد، أدت إلى مقتل وإصابة المئات في عدد من المدن اللبنانية.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أنه في حدث أمني غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية، حيث خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة تقنية عالية، أجهزة "البايجر" المحمولة باليد في "علي النهري" و"رياق"، ما أدي إلى وقوع عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات.