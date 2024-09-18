شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطرارى لطائرة مغربية فى إسبانيا بسبب سرب من الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام مغربية أن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية من طراز "إمبراير E-190" أجرت هبوطا اضطراريا في إسبانيا بسبب سرب من الطيور.

و ذكرت مصادر إعلامية، أن الطائرة القادمة من الدار البيضاء تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة اصطدامها بسرب من الطيور عند اقترابها من مطار "باراخاس" الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد مما اضطرها إلى الهبوط في المطار.

و بحسب المصادر، تم استبدال الطائرة المتضررة بطائرة أخرى من طراز بوينج "737" في رحلة العودة.

الطائرة المغربية المتضررة التي نفذت هبوطا اضطراريا في إسبانيا

هذا، وكشفت صورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مقدمة الطائرة "Embraer E-190" لأضرار كبيرة نتيجة الاصطدام.