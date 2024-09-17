شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: تفجير أجهزة "بيجر" عدوان إسرائيلى وخرقا خطيرا للسيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إتصالات عاجلة بقائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التى وقعت فى عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكى Pagers، مما أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وفق بيان الحكومة اللبنانية.



كما أجرى ميقاتى اتصالا بوزير الصحة الدكتور فراس الابيض واطلع منه على الوضع الصحي والاستشفائي الطارئ واستنفار كل اجهزة الوزارة لنقل الجرحى الى المستشفيات ومعالجتهم.



كما اطلع رئيس الحكومة مجلس الوزراء على ما توافر من معلومات وتحقيقات فأكد مجلس الوزراء مجتمعا إدانته هذا العدوان الإسرائيلى الإجرامى والذى يشكل خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية واجراما موصوفا بكل المقاييس.



وشدد مجلس الوزراء على ان الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والامم المتحدة لوضعها امام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادى. وقرر مجلس الوزراء ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل.