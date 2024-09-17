الخليج اليوم .. وصلت لوجهتها الأخيرة.. طائرات موسم الرياض تستقر في بوليفارد "Runway"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد رحلة طويلة وسط الطرق السعودية، وصلت الثلاث الطائرات القديمة التابعة للخطوط السعودية من جدة إلى مقر بوليفارد "Runway" بالرياض، تحت متابعة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وذلك ضمن الخطط التطويرية لفعاليات موسم الرياض لهذا العام.

وعبرت طائرات موسم الرياض من "كبري بنبان" إلى طريق الملك فهد وصولا إلى منطقة "بوليفارد رانوي"، فيما رافقت مركبات "لوسيد" الكهربائية الطائرات خلال لحظة دخولها العاصمة لحين وصولها إلى منطقة "بوليفارد رانوي".

ونُفذت عملية تفكيك الطائرات بواسطة فرق متخصصة لتسهيل نقلها عبر رحلة برية طويلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق خطة مدروسة مسبقاً.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ كشف عن بَدْء إنشاء منطقة "بوليفارد Runway" الجديدة، إحدى مناطق تقويم الرياض، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة والخطوط السعودية، وستبدأ المنطقة باستقبال زوّارها في 28 أكتوبر المقبل من الساعة 4 عصراً وحتى الـ3 صباحاً، حيث ستقدم تجربة فريدة من نوعها للزوّار، وتمكنهم من استكشاف 3 طائرات بوينج 777 ، بوجود مدرج طيران حقيقي، للاستمتاع بالترفيه، والتسوق، وتناول الطعام في جو مميز داخل الطائرات.

كما سيجري تجهيز الطائرات الـ3 على نحو مبتكَر، يتم فيها توفير تشكيلة متنوعة من الأطعمة التي تقدّمها مطاعم عالمية متخصصة، كما سيتم أيضاً تنظيم كثير من الفعاليات الأخرى في المنطقة، ومن ضمن التجارب التي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ، تجربة باسم «الرحلة 1661»، وتجربة باسم «حصار السماء»، ومنطقة «فن زون» ستحتوي على 10 تجارب متنوعة في عالم الطيران للعائلات والأصدقاء.