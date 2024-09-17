الأميرة نورة تقود منتدى النساء المبدعات في الرياض

الرياص - اسماء السيد - ينعقد "منتدى النساء المبدعات" في 7 و8 تشرين الأول (أكتوبر) 2024 في الرياض، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في قيادة الابتكار والإبداع على الصعيدين المحلي والعالمي.

"الخليج 365" من لندن: في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال النسائية، تستعد الرياض لاستضافة منتدى النساء المبدعات، أحد أهم الأحداث العالمية في مجال الإبداع وتمكين المرأة، وذلك تحت رعاية الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود. ويعد المنتدى منصة رائدة تجمع المبدعات وقادة الفكر ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار واستعراض الإنجازات.

قيادة ملهمة للإبداع والابتكار

تحت رعاية الأميرة نورة، يسعى منتدى النساء المبدعات ليكون واحداً من أبرز الأحداث العالمية التي تحتفي بالإبداع والريادة النسائية.

وتمتلك الأميرة نورة خبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجال الإبداع والثقافة، ونجحت في أن تكون رمزًا للنهضة النسائية في المملكة، بشخصية ملهمة تمزج بين الشغف بالإبداع والرؤية المجتمعية. بعد حصولها على درجة الماجستير في التصميم المعاصر من معهد سوثبي للفنون، أطلقت مشروع "رُكُن" كمساحة إبداعية تهدف إلى تحويل الأفكار إلى منتجات عملية. وفي عام 2017، ومع انضمامها لبرنامج "ثنك" للقيادة التنفيذية، تطور "رُكُن" ليصبح شركة "رُكُن للتبادل الإبداعي"، التي أطلقت مبادرة "ذات" لإعادة اكتشاف الهوية الفردية والجماعية. بفضل مشروعاتها الريادية، تمكنت الأميرة نورة من إطلاق مشروع "المشتل"، الذي يسعى إلى نشر فلسفة الابتكار وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع من خلال حلول إبداعية ملهمة.

ويُعد منتدى النساء المبدعات امتدادًا لرؤية الأميرة نورة الطموحة، حيث يمثل منصة فريدة لإبراز مواهب النساء، في مجالات الأعمال، التكنولوجيا، الفنون، والصناعات الإبداعية، حيث يتيح المنتدى للنساء فرصة استعراض نجاحاتهن وتبادل الأفكار والابتكارات، وتشجيعهن على استكشاف المزيد من الفرص المتاحة.

الحدث: "منتدى النساء المبدعات"

تحت رعاية

الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود

المكان: الرياض - المملكة العربية السعودية

الزمان: 7 - 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2024

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ستساهم ""الخليج 365""، المنصة الإعلامية الرائدة في العالم العربي، في تغطية هذا الحدث الكبير دعماً منها لـ"منتدى النساء المبدعات"، واستكمالاً لمهمتها في تسليط الضوء على المبادرات التي تعزز تمكين المرأة في العالم العربي.



الموعد في أكتوبر

من المتوقع أن يكون "منتدى النساء المبدعات" منصة هامة لتقديم قصص نجاح ملهمة من جميع أنحاء العالم. الحدث الذي ينطلق في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، سيمتد على مدار يومين، وسيشهد جلسات نقاش وورش عمل تركز على الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عروض تقديمية من نخبة من المتحدثين العالميين.



أبرز المتحدثين

ويتميز "منتدى النساء المبدعات" بتنوع الفعاليات والمتحدثين العالميين الذين سيشاركون في الحدث. من بين هؤلاء الشخصيات المرموقة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، وسوسن البهيتي، مغنية الأوبرا السعودية ومؤسسة "صوت الروح"، وريبيكا ريوفريو، رئيسة الجمعية البرلمانية للفنون والأزياء والرياضة في المملكة المتحدة، وباريا علم الدين، رئيس تحرير نقابة الخدمات الإعلامية في المملكة المتحدة ولبنان، والشيخة فوز الصباح، مؤسسة "خليجسك ميديا".

كما ستشارك نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلماء، مثل البروفيسور أوليفر بوكمويلر من مصادم الهدرونات في "سيرن"، وأيومي مور أوكي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ "نساء في التكنولوجيا"، مما يجعل المنتدى فرصة للتعرف على تجارب وخبرات رائدة في مختلف المجالات. ويدعم المنتدى أيضًا التعاون العالمي بين المبدعات من خلال حلقات النقاش، وورش العمل التي تركز على الابتكار، وتوفير فرص حقيقية للاستثمار والتعاون.



الشركاء الاستراتيجيون للمنتدى

يستند منتدى المرأة المبدعة إلى دعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين البارزين، وهم: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، التي تدعم الابتكار والتقدم العلمي في المملكة؛ فندق جريد، الذي يوفر الضيافة الفاخرة لكبار الشخصيات الدولية؛ شركة سيجولب للاستشارات التسويقية والتجارية، التي تعزز الحضور الرقمي والتأثير الإعلامي للحدث؛ سوذبيز Sotheby's، الرائدة عالمياً في الفنون الفاخرة والتي تتولى الترويج الإبداعي للمنتدى؛ شركة TAIT Towers، التي تضفي طابعاً إبداعياً من خلال تنظيم الإنتاج المسرحي؛ شركة الدرعية، التي توفر المكان التاريخي لحفل العشاء الختامي؛ شركة كوزمو السعودية للإنتاج، المسؤولة عن تصوير وبث الحدث؛ ووكالة تريندينغ ش.م.م.م، التي تقدم استراتيجيات تسويقية رقمية لضمان وصول المنتدى إلى جمهور واسع ومؤثر.

أكثر من مجرد لقاء

يمتد المنتدى على مدار يومين مليئين بالفعاليات والأنشطة المتنوعة. سيشهد المشاركون كلمات رئيسية وورش عمل تفاعلية مع قادة الفكر والخبراء في مجالاتهم. كما ستعقد جلسات نقاش معمقة حول الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب عروض تقديمية تتناول أحدث التطورات في المجالات المختلفة.

كما ستتاح الفرصة للحضور للتواصل وتبادل الأفكار خلال وجبات الغداء والعشاء التي ستنظم خصيصًا لتعزيز فرص التعاون. وسيشهد المنتدى أيضًا عروضًا أدائية لفنانات عالمية، إضافة إلى عرض أزياء للمصممين السعوديين والدوليين، مما يضفي لمسة إبداعية على الفعالية.

الدرعية... مسك الختام

سيختتم المنتدى بحفل توزيع الجوائز في منطقة الدرعية التاريخية، أحد المواقع التراثية المهمة في المملكة العربية السعودية. هذا الحفل سيكرم النساء اللواتي قدمن إنجازات استثنائية في مجالاتهن، ويهدف إلى الاحتفاء بالإبداع تحت مظلة من التراث والأصالة. الدرعية، باعتبارها رمزًا تاريخيًا وثقافيًا في المملكة، ستوفر خلفية فريدة لهذا الحدث المميز الذي يدمج بين التراث والتقدم في وقت واحد.