شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة لبنان بالأمم المتحدة تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن بعد استهداف اسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون - قضاء النبطية، ما أدى الى مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الاسرائيلي.

وأدان لبنان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - بشدة في الشكوى التي قدمها الاعتداءات الاسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الاغاثة والاسعاف ولمراكز صحية و مؤسسات استشفائية، والتي تعدّ انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعت البعثة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة اسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية.