عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر لفترة رئاسية ثانية

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القاهرة - سامية سيد - أدى رئيس الجزائر المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، بقصر الأمم رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وحضر مراسم تأدية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، لليمين الدستورية، بقصر الأمم، جميع الهيئات العليا للأمة.



وأدى الرئيس اليمين تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 7 سبتمبر الجارى.

وتحددالمادة 89 من الدستور نص اليمين التي سيؤديها الرئيس عبد المجيد تبون والذي يأتي على النحو التالي: "بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار. وقيَم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجده وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، و أحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة و أحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره و أسعى بكلّ قوايّ في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم. واللّه على ما أقول شهيد".

ويباشر الرئيس، بعد هذا الإجراء الدستوري، رسمياً ولايته الثانية التي تمتد لـ 5 سنوات.

وكان تبون قد فاز بولاية رئاسية ثانية عقب حصوله على أكثر من 94% من أصوات الناخبين، وفق ما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر.