شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأمم المتحدة تدعو إلى التوقف عن استهداف الفاشر وحماية المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتيان نكويتا سلامي، أطراف الصراع السوداني إلى الامتناع عن استهداف الفاشر وحماية المدنيين، في أعقاب تقارير عن قتال واسع النطاق في أواخر الأسبوع الماضي.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الوضع في السودان ما زال مصدر قلق عميق للمنظمة، وخاصة في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور ولفت دوجاريك إن التقارير الأولية تشير إلى أن المرافق الصحية ومخيمات النازحين تأثرت بالقتال الأخير في المدينة. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، نزح ما لا يقل عن 250 شخصا بسبب هذه الجولة الأخيرة من العنف.

وذكّر دوجاريك بأن مدينة الفاشر هي موطن لمئات الآلاف من النازحين داخليا المعرضين لخطر المجاعة، بما في ذلك في مخيم زمزم حيث تم تأكيد المجاعة بالفعل.