شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر يبحث هاتفيا مع أمين عام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في اتصال هاتفي، تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على غزة.



وذكرت لوكالة الانباء القطرية(قنا) - الاثنين أنه تم أيضا خلال الاتصال بحث سبل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق قطاع غزة بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة.



وفى واشنطن؛ قال المتحدث باسم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إننا مازلنا نتواصل مع مصر وقطر بشأن مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف - في مؤتمر صحفي اليوم " سوف نقدم مقترحا جديدا للهدنة في غزة بالمشاركة مع مصر وقطر، نسعى للتأكد أن المقترح الجديد للهدنة في غزة سيؤدي إلى اتفاق".



ولفت ميلر الى أن الادارة الامريكية تحاول التنسيق مع إسرائيل ووكالات الإغاثة للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بالاضافة إلى العمل مع وكالات الأمم المتحدة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة.

وأكد أن الحل الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لعودة الاستقرار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية .