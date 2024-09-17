انطلاق احتفال" نور الرياض" في 28 نوفمبر لمدة 17 يوماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تنطلق النسخة الرابعة من "احتفال نور الرياض 2024" هذا العام، خلال الفترة من 28 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 14 ديسمبر 2024 م، لمدة (17 يوماً) في مراكز مختلفة في مدينة الرياض تحت شعار "بين الثرى والثريا".

وتشمل أكثر من 60 عملاً فنياً لنخبة من الفنانين السعوديين والعالميين، وتنظيم مجموعة من ورش العمل والندوات وحلقات النقاش الفنية وبرنامج للشراكات المجتمعية.

ويُعد "احتفال نور الرياض 2024" أحد مشاريع برنامج "الرياض آرت" ضمن "مشاريع الرياض الأربعة الكبرى"، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 آذار (مارس) 2019 م بقيادة وإشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج رؤية السعودية 2030 في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.

من جانبه أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "الرياض آرت"، أن احتفال "نور الرياض" يعد بمثابة منصة إبداعية سنوية تجمع كبار الفنانين بأبرز المواهب المبدعة الوطنية والعالمية في أعمال فنون الضوء من داخل المملكة ومن مختلف أنحاء العالم، لتقديم أعمال فنية ملهمة، تدعم الحركة الفنية والإبداعية في مدينة الرياض، وتُسهم في تعزيز موقع المدينة على خارطة المشهد الفني العالمي، وترفع مستوى جودة حياة سكانها وزوّارها.

وبيّن رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "الرياض آرت"، أن "احتفال نور الرياض" يحظى بدعم ورعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مؤكدًا بأن هذا الدعم والرعاية الكريمة تشكل امتداداً لما تحظى به مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة الثقافية والفنية في المملكة، من دعم ورعاية كريمة من القيادة.

وسيقام "احتفال "نور الرياض 2024"، تحت إشراف نخبة من القيّمين الفنّين المحليين والعالميين اللذين كانت لهم مشاركات متعددة في مجموعة من أكبر الاحتفالات والمعارض الفنية حول العالم وهم القيّم الفني العالمي الدكتور ألفريدو كراميروتي، والقيّم الفني السعودي الدكتورة عفت عبدالله فدعق.

وسيشهد احتفال هذا العام عروضاً فنية وإبداعية ضوئية متنوعة تضيء سماء الرياض، وتخلق بيئة إبداعية مشوّقة للمهتمين بالفنون والثقافة من مختلف فئات المجتمع في المدينة.