شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية بريطانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بالقطاعات ذات الأولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الإثنين في الرياض، مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز والوفد المرافق له، تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.



كما تضمن اللقاء استعراض رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية المنفذة، إلى جانب مناقشة تشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة، بالإضافة إلى تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأشار القصبي إلى متابعة تنفيذ 79 مبادرة في 13 قطاعا اقتصاديا بهدف تعزيز الشراكة السعودية البريطانية، منوها بوصول مستوى نمو التجارة الثنائية إلى أكثر من 30% خلال الفترة من 2018 إلى 2023 محققة 103 مليارات دولار، مضيفا أن 1139 مستثمرا بريطانيا يعملون في المملكة، ويستفيدون من التسهيلات الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، المتعلقة بتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية.