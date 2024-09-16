الخليج اليوم .. "حزب الله" يشيد بالهجوم الصاروخي اليمني على إسرائيل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشاد "حزب الله" اللبناني بالهجوم الصاروخي الذي نفذه الحوثيون في اليمن يوم أمس الأحد على إسرائيل وطال هدفا عسكريا في يافا بصاروخ جديد.

وقال "حزب الله" في بيان إنه "يشيد إشادة عالية بالهجوم الصاروخي النوعي على الكيان الصهيوني الذي نفذته القوة ‏الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية وحقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة وكشف وهن ‏هذا الكيان الموقت وضعفه على كافة المستويات".

ورأى أن "القرار الشجاع الذي أخذته القيادة الشريفة في اليمن بالرد على العدوان هو تعبير حقيقي عن ‏الموقف العام والموحد لمحور المقاومة على كافة الجبهات بمواصلة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني ‏المظلوم ومقاومته الشريفة والباسلة ورفع الظلم والمعاناة عنه وإيقاف حرب الإبادة العنصرية ‏والإجرامية".

وأمس الأحد، أعلن الناطق العسكري باسم حركة "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية طالت هدفا عسكريا في يافا بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي.

وأضاف: "نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له وقطع مسافة 2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة".

في حين قال الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي كشف أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون صباح اليوم على إسرائيل تحطم في الجو.

وقد هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا لكل محاولة للمساس بنا".

وأصيب 9 إسرائيليين بجروح خلال هربهم فور سماع صافرات الإنذار بحدوث قصف صاروخي على تل أبيب وسط إسرائيل.