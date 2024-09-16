الخليج اليوم .. مصر تعتذر للسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اعتذار للجانب السعودي عن نقل البيروقراطية من مصر إلى المملكة في فترات سابقة.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، مع عدد من المستثمرين السعوديين في الرياض، اليوم الإثنين، إن ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، كان يقول إن مصر نقلت البيروقراطية إلى السعودية.

وأكد مدبولي أن البيروقراطية كانت دخيلة على مصر بسبب الاستعمار البريطاني، وانتقلت من مصر إلى المملكة بهذه الطريقة، معقبا: نعتذر إذا كنا نقلنا البيروقراطية إليكم في وقت من الأوقات.

وقوبل اعتذار رئيس الوزراء المصري بتصفيق من حضور المؤتمر الصحفي، فيما شدد مدبولي على حرص الحكومة على تخطي العقبات البيروقراطية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب.

والتقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

المصدر: المصري اليوم