شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة لـ41226 شهيدا و95413 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، إلى 41 ألفا و226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95 ألفا و413 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر في حق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيدا، و76 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.