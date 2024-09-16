الخليج اليوم .. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية فوق محافظة ذمار (فيديوهات)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أنها تمكنت صباح اليوم الاثنين من إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في أجواء محافظة ذمار، "بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وأعلن المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان أنه "ضمن معركة الفتح الموعود... نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أجواءِ محافظة ذمار حيث كانتِ الطائرة تنفذ مهام عدائية وقد تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وأضاف: "تعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع، والتي تتمكن دفاعاتنا الجوية من إسقاطها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة"، مشددا على أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".