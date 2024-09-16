شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: اعتقال 10 أشخاص من أسرة منفذ عملية الطـعن فى باب العامود والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن اعتقال 10 أشخاص من أسرة منفذ عملية الطعن في باب العامود لاستجوابهم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، بإصابة إسرائيلي بجروح طفيفة في عملية طعن عند باب العامود.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المصاب في عملية الطعن في كامل وعيه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج.