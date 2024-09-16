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شهداء بينهم طفلان وسيدة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى لمنزل بحى الزيتون فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة غزة.


وأفادت مصادر طبية فلسطينية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 6 مواطنين، بينهم طفلان وسيدة، وعدد من الإصابات، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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