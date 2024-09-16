شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير نظام صاروخى للحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يوم الأحد، أنها دمرت نظاما صاروخيا واحدا تابعا لحركة الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير نظام صاروخي واحد في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".

ولفتت القيادة المركزية إلى أنه "تبين أن هذه الأسلحة تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا"، وفق ما جاء في البيان.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح أمس الأحد، أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة وسط البلاد، وأصيب 5 إسرائيليين بجروح طفيفة، وذلك جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي، على ما أفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ اليمني وصل إلى تل أبيب بعد أن اخترق الدفاع الجوي الإسرائيلي والمجال الجوي لعدد من الدول العربية.

ومن جانبه، أعلن الناطق العسكري باسم حركة الحوثيين العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في يافا بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي.

وأشار إلى أن الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له وقطع مسافة 2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.