شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلى عند باب العمود بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه شاب عند باب العامود، دون أن يتسنى معرفة هويته أو طبيعة إصابته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت أبواب البلدة القديمة وأجبرت أصحاب المحال التجارية على اغلاقها بعد أن أطلقت الرصاص تجاه الشاب.