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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب الخليل

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القاهرة - سامية سيد - أصيب مساء اليوم الأحد، فلسطيني بجروح متوسطة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بالقرب من جدار التوسع والفصل العنصري غرب الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة بيت اولا أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، أصيب خلالها شاب في قدمه، وأُدخل إلى المستشفى الأهلي بالخليل، ووُصفت جروحه بالمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال صعدت عمليات الملاحقة وإطلاق النار صوب المواطنين بالقرب من الجدار، حيث أصيب خلال اليومين الماضيين ثلاثة مواطنين بالقرب من بلدات ترقوميا، وبيت عوا، وبيت اولا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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