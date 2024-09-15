شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": نتنياهو يريد جر واشنطن لحرب إقليمية لضمان وجوده فى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب إقليمية في المنطقة، ويعمل على توفير كل أسباب اندلاع وتوسيع الحرب لتهديد الأمن والسلم العالميين، ولضمان وجوده واستمراره في الحكومة الإسرائيلية.

وقال متحدث فتح في تصريحات أوردتها قناة "النيل" الإخبارية "إن الحكومة الإسرائيلية التي تدير وتحكم دولة الاحتلال تمارس المزيد من العدوان وفقا لأجندات يمينية متطرفة تهدف لتصفية وجود الشعب الفلسطيني وقتل الحلم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك بمرور عام تقريبا من صمت المجتمع الدولي على المجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة".

وأضاف أن نتنياهو لا يريد إتمام أي اتفاق، وأفشل كل المبادرات التي كان من الممكن أن تصل لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على قطاع غزة، لأنه يدرك أنه بوقف الحرب سينتهي وجوده في دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن هناك نوايا حقيقية تجسد على الأرض تتعلق بتوسيع العدوان الذي يشمل اليوم كافة أراضي فلسطين المحتلة، مثل غزة والضفة والقدس، لافتا إلى نتنياهو أكد أنه سيوسع من جبهة المواجهة مع الشمال في لبنان ومع حزب الله، مؤكدا أن صوت الحرب أعلى من كل الأصوات التي تنادي بإبرام صفقة لتحرير أسرى الاحتلال لدى المقاومة.

وأوضح أن أمريكا تحاول ألا تكون هناك حرب مفتوحة، ولا تريد الانخراط في حرب عالمية ثالثة، خاصة في فترة الانتخابات الرئاسية، والوضع الأمريكي ليس على ما يرام، مشيرا إلى أن نتنياهو لا يهتم بمواقف الإدارة الأمريكية الحالية على الرغم من دعمها التام لإسرائيل.