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وزير الخارجية العراقى يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

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القاهرة - سامية سيد - وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية.


وذكرت وكالة الأنباء العراقية ، أن وزير الخارجية العراقي من المقرر أن يبحث خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم استقرار المنطقة وتنميتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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