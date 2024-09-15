الخليج اليوم .. محاولة جديدة لإنقاذ ناقلة نفط أصابها الحوثيون في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت بعثة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي يوم السبت إن محاولة جديدة بدأت لإنقاذ ناقلة نفط مشتعلة في البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين في اليمن.

نشرت عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي صورا مؤرخة يوم السبت لسفنها التي ترافق السفن المتجهة إلى ناقلة النفط سونيون التي تحمل العلم اليوناني.

قال الاتحاد الأوروبي إن البعثة "شاركت بقوة في هذا المسعى المعقد، من خلال خلق بيئة آمنة، وهو أمر ضروري للقاطرات لإجراء عملية السحب”، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

تعرضت سونيون لهجوم من الحوثيين في 21 أغسطس/آب. كانت السفينة تعمل بطاقم من 25 بحاراً فلبينيا وروسيا، بالإضافة إلى أربعة أفراد أمن، نقلتهم مدمرة فرنسية إلى جيبوتي القريبة.

في وقت لاحق، زرع الحوثيون متفجرات على متن السفينة وفجروها. وأثار ذلك مخاوف من تسرب مليون برميل من النفط الخام على متن السفينة إلى البحر الأحمر.

استهدف الحوثيون أكثر من 80 سفينة بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين أول. واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي قتلت أيضا أربعة بحارة. واعترفت الجماعة المتمردة لاحقا بأن إحدى السفن الغارقة، وهي السفينة "توتور"، غرقت بعد أن زرع الحوثيون متفجرات على متنها وبعد أن هجرها طاقمها بسبب هجوم سابق.

تم اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة من قبل تحالف تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر أو فشلت في الوصول إلى أهدافها.

يؤكد المتمردون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة لإجبار إسرائيل على إنهاء حربها ضد حماس في غزة. لكن العديد من السفن التي تعرضت للهجوم ليس لها صلة بالصراع، بما في ذلك بعضها متجهة إلى إيران.