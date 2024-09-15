شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بفتح: إسرائيل لا تريد الإبقاء على أي عنوان سياسي فلسطيني يتحدث باسم الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور جمال نزال إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد إزاحة الشعب الفلسطيني وحركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية، ولا تريد أن تبقي على أى عنوان سياسي فلسطيني يتحدث باسم الشعب.



وأضاف نزال ، خلال تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية ، أن التفكير الإسرائيلي استعماري ينكر على الشعب الفلسطيني حتى إختيار ممثليه على مستوى الحكم الذاتي أو تطبيق حق تقرير المصير.



ولفت إلى أن نتنياهو أنذر حياته السياسية لتدمير كل ما نجم عن اتفاقية "أوسلو" من استقلالية للشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية.



وشدد على أن إسرائيل تحاول منذ 76 عاماً أن تنهي وجود الشعب الفلسطيني ، مستخدمة الوسائل العسكرية والقمع والعنف، داعيا الولايات المتحدة إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.