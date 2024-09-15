شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ، وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في عدة مناطق منها.

يذكر أن مصادر فلسطينية كانت قد اعلنت من قبل أن قوة من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت بثلاث آليات عسكرية قرية خربثا بنى حارث غرب رام الله، واحتجزت عدداً من الفلسطينيين وسط القرية وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

فى السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية بلدة الكرمل جنوب الخليل، وانتشرت فى منطقة "البركة الاثري"، وفى محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا من المنازل والكهوف وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.