الخليج اليوم .. توزيع مساعدات إغاثية سعودية في اليمن ولبنان والسودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع مساعداته الإغاثية، إذ وزع نحو 1.129 سلة غذائية في مديريات الغيضة وحصوين والمسيلة بمحافظة المهرة اليمنية، استفاد منها 7.903 أفراد، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.

بجانب، توزيعه نحو 4.158 سلة غذائية في مديريات عتق وجردان وحبان والروضة بمحافظة شبوة، استفاد منها 30.562 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م، ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.

إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ووزع المشروع الأسبوع الماضي 25,000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.

وبالاهتمام ذاته، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, 700 سلة غذائية في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 4.172 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.