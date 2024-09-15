شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون ينصبون خياما بأراض قرب رام الله تمهيدا لمصادرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرّف مستوطنون إسرائيليون اليوم السبت أراضى، ونصبوا خيامًا فى قرية أم صفا شمالى رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لمصادرتها، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مروان صباح، رئيس المجلس القروى فى أم صفا، إن عناصر من مستوطنة "عطيرت" المقامة على أراضى قرية أم صفا وقرى مجاورة "جرّفوا مساحات من أراضى القرية ونصبوا عليها خياما، مما يهدد بمصادرتها".

ولفت إلى أن "المنطقة المستهدفة تسمى جبل الرأس، وتبلغ مساحتها نحو 500 دونم، وأن المستوطنين قاموا بعمليات التجريف ونصب الخيام تحت حماية جيش الاحتلال".

وبيّن رئيس المجلس القروى فى أم صفا أن "السلطات الإسرائيلية سبق أن صادرت نحو 4 آلاف دونم من أراضى القرية، على مدار عدة سنوات، وبذرائع مختلفة" لافتا إلى أن القرية مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو.

وصنفت اتفاقية أوسلو-2 لعام 1995 أراضى الضفة 3 مناطق: "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وهى تشكل نحو 60% من مساحة الضفة المحتلة.

وناشد صباح بتدخل دولى لمنع المستوطنين من مصادرة الأراضى والاستيلاء عليها.