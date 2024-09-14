شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى ، مساء اليوم السبت ، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددا من البلدات جنوب لبنان.



وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن طائرات الاحتلال الحربية والمُسيرة استهدفت بلدات كفر كلا، ودير سريان، وشيحين، وعيترون، والطيبة، والصرفند، وطير حرفا، والجبين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية فى الأجواء اللبنانية.



كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة البقاع قرب الحدود السورية اللبنانية ، وأسفرت الغارات على الطيبة والصرفند عن وقوع اصابات بحسب المعلومات الأولية.