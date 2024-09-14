شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على مدرسة تؤوى نازحين جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، فى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدرسة تؤوى نازحين جنوب شرق مدينة غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة شهداء الزيتون التى تؤوى نازحين، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين".



وأضافت أن الاحتلال استهدف 172 مركز إيواء منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على القطاع فى السابع من أكتوبر 2023، من بينها 152 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (أونروا)، وأخرى حكومية وخاصة، مأهولة بالنازحين.



على صعيد متصل، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم المواطنين فى مناطق واسعة شمال قطاع غزة، بإخلائها قسرا.



ونقلت وكالة (وفا) عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله، عبر منصة "إكس"، "إلى كل المتواجدين فى أحياء المنشية، والشيخ زايد، ومشروع بيت لاهيا شمالى قطاع غزة، إخلاء مناطق سكنهم".



وعلى مدار الأشهر الماضية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى أوامر إخلاء قسرا لمناطق واسعة فى غزة.



واضطر آلاف المواطنين إلى النزوح من أماكنهم مشيا على الأقدام، حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة وبعض الأمتعة الأساسية مثل الأغطية والفراش وقليل من الأطعمة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41,182 ألف مواطن فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,280 ألف آخرين، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.



من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية "الفندق" شرق قلقيلية بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال العسكرية انتشرت على طول الشارع الرئيسى وسط قرية الفندق ونصبت حاجزا عسكريا وأعاقت تنقل المواطنين، ما تسبب فى أزمة مرورية خانقة فى المكان.



وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفر لاقف شرق مدينة قلقيلية، واحتجزت مركبات المواطنين ودققت فى بطاقات راكبيها.