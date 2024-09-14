شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية غزة: الأوضاع فى القطاع كارثية ومأساوية على كافة المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المتحدث باسم بلدية غزة، المهندس عاصم النبيه، من خطورة الأوضاع الكارثية التى يعيشها الفلسطينيون فى قطاع غزة على كافة المستويات.

وأوضح النبيه - في تصريح لقناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، أن الفلسطينيين في المناطق الشمالية من قطاع غزة يعيشون ظروفا مأساوية ليس فقط من ناحية محدودية المواد الغذائية والأطعمة المتوفرة في الأسواق وشح المواد الأساسية اللازمة للأطفال والحوامل والمرضى ونقص الأدوية، إلا أن هناك نقصا كبيرا في الخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات من خدمات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات، فضلا عن تكدس أطنان النفايات وتسرب كميات كبيرة من الصرف الصحي بسبب دمار البنية التحتية وشبكات المياه.

وأشار إلى أن هناك كارثة صحية برزت مؤخرا، وهي أن بركة "الشيخ رضوان" -شمالي مدينة غزة- المعدة بالأساس لتجميع مياه الأمطار، امتلأت بمياه الصرف الصحي، وأصبحت قدرتها الاستيعابية تصل إلى 90 %، والأن أصبحت تشكل خطورة وتهديد حقيقي لحياة المواطنين حيث أن موسم الأمطار القادم سيؤدي إلى غرق منازل المواطنين المحيطة بهذه البركة فضلا عن انتشار الأمراض والأوبئة.