شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بدء العدوان .. ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 41182 و95280 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 41182، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على القطاع فى السابع أكتوبر الماضى.

وأضافت المصادر ـ بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ـ أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95280 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 64 مواطنا، وإصابة 155 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.