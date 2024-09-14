شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح تدعو الاتحاد الأوروبى إلى تبنى بيان مدريد وتطبيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت حركة فتح ببيان مدريد الذي أكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

واعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" في أوروبا جمال نزال، أن من الضروري بمكان وضع الرؤية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين موضوع التطبيق رفضا لمساعي إسرائيل العاملة يوميا على تدمير بنية هذه الدولة، من خلال سياسات خطيرة تنتهك القوانين الدولية، لا بل الاتفاقات الموقعة حتى مع الاتحاد الأوروبي نفسه.

ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني بيان مدريد، ووضعه موضع التنفيذ وعدم ترك المجال للمحتل الإسرائيلي لتقرير مصير 14 مليون فلسطيني، موزعين على دول العالم.

وحذر نزال من أن التراخي الدولي أمام حكومة إسرائيلية لا مثيل سابقا لتماديها في قتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية في ظل ما تمارس من تجويع، وحصار، والاستيلاء على الأراضي، والأموال، والتعسف بحظر دخول المساعدات الدولية، وحظر دخول العمال، والاقتحامات المتواصلة، وانتهاك حقوق الأسرى والاستفزازات المستمرة في القدس، والتوتر الأمني في المنطقة ككل، ليس سوى مشاركة ومساعدة لإسرائيل في تخريب يطال العالم بآثاره السلبية، واحتمالات انفجاره بشكل خطير، طالما حذرنا من حصوله.