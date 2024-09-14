شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة "مكة" تؤكد جاهزيتها بخطط الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) أسامة الزيتوني، رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وفق قناة الإخبارية السعودية .

وقال الزيتوني "إننا على استعداد لحماية الأرواح والممتلكات خلال هذه الحالة الجوية"، مضيفا أن "الأمانة على تواصل التنسيق مع الجهات المعنية مثل المركز الوطني للأرصاد وجهاز الدفاع المدني".

وأشار إلى أنه "بناء على التنبيهات الأخيرة التي صدرت اتخذت الأمانة كافة الاحتياطات وتم تفعيل خطط الطوارئ بشكل مباشر مع استعداد فرقها و كوادرها ومعداتها للتعامل مع أي حوادث ناجمة عن الأمطار".

وكان الدفاع المدني السعودي قد دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار الأمطار الرعدية الغزيرة على بعض مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل، حيث توقع هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان ونجران.

وكانت السيول التي شهدتها مدينة مكة المكرمة فى السعودية، بداية سبتمبر الجارى قد تسببت في وفاة 3 أشخاص تم العثور على جثامينهم، بالإضافة إلى فقدان شقيقهم الرابع.

وكان مركز إدارة الأزمات بإمارة مكة، قد حذر من أمطار وبرد وسيول و أعاصير قمعية وشواهق مائية على محافظات المنطقة، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

ونوهت بأن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة والخرمة وتربه ورنية والمويه، وخفيفة إلى متوسطة على محافظات جدة وخليص ورابغ.