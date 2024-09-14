شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يقصف مقرا عسكريا ومخازن لوجستية إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، قصف مقر عسكرى إسرائيلى ومخازن لوجستية فى قاعدة "عميعاد" بعشرات من صواريخ "الكاتيوشا"، بالإضافة إلى استهداف دبابة "ميركافا" على طريق "رويسات العلم - زبدين" بصاروخ موجه.

وذكر حزب الله - في بيان اليوم السبت، أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - أنه استهدف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة "عميعاد" بعشرات من صواريخ "الكاتيوشا".

وأضاف، في بيان ثان منفصل، أنه استهدف اليوم دبابة "ميركافا" إسرائيلية على طريق (رويسات العلم - زبدين) بصاروخ موجه، وأصابها بشكل مباشر؛ مما أدى الى تدميرها واشتعال النيران فيها.

ومن جهة أخرى.. واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليوم على قرى وبلدات الجنوب اللبنانى، حيث شن غارة من مسيرة على الحي الغربي في بلدة "ميس الجبل" بمنطقة "القندولي".

وفي النبطية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس، غارة على حرش كونين في قضاء بنت جبيل.. فيما حلق الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى الجنوب حتى مشارف مدينة صور.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف الحي الجنوبي لبلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط.