شكرا لقرائتكم خبر عن "سنتكوم": مقتل 4 قياديين من تنظيم داعش فى عملية عسكرية مشتركة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" مقتل أربعة قياديين فى تنظيم داعش الإرهابى فى عملية عسكرية أمريكية عراقية مشتركة فى غرب العراق الشهر الماضى، بينهم رئيس عمليات التنظيم فى البلاد.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن هذه العملية استهدفت قادة تنظيم داعش الإرهابى، بهدف تقليص قدرة التنظيم على التخطيط والتنسيق وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين.

