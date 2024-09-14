شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة وجباليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)السبت، 14 سبتمبر 2024 08:50 ص
استشهد، اليوم السبت، مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة ومخيم جباليا شمالها .
وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين.
كما أفادت باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف جيش الاحتلال منزلاً في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
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