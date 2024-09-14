شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة وجباليا والان مع تفاصيل الخبر

استشهد، اليوم السبت، مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة ومخيم جباليا شمالها .

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين.

كما أفادت باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف جيش الاحتلال منزلاً في حي التفاح شرقي مدينة غزة.