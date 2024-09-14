شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والاتحاد الأوروبى يبحثان العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية البحريني، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش الاجتماع الوزاري التنسيقي لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة في العاصمة الإسبانية مدريد.



كما تناول الاجتماع الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى بحث آفاق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.