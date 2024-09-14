الخليج اليوم .. وزير الداخلية القطري يقدم هدية "تاريخية" لنظيره السعودي وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثارت هدية "تاريخية" قدمها وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، لنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حسابها على منصة "إكس"، قالت وزارة الداخلية القطرية: "استقبل الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، اليوم بمقر القوة بالدحيل، أخاه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق لسموه، الذي يزور البلاد حاليا".

وأضافت الداخلية: "وقام سعادة وزير الداخلية قائد قوة لخويا بإهداء وزير الداخلية السعودي بندقية تاريخية مصنوعة عام 1900 وتعود ملكيتها إلى الشيخ عبد الله بن جاسم بن محمد آل ثاني، "رحمه الله"، وذلك تقديرا لمكانة سموه وتجسيدا لمشاعر المودة والأخوة المتبادلة".

وشهد الوزيران عرضا ميدانيا نفذته مجموعات وإدارات قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وحضر العرض العسكري الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود، سفير المملكة لدى الدوحة، والوفد المرافق لوزير الداخلية السعودي، وبندر بن محمد العطية، السفير القطري لدى الرياض، وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية وقوة لخويا، وفق بيان الداخلية.

وتفاعل النشطاء على منصة"إكس" مع البندقية التي أهداها وزير الداخلية القطري لنظيره السعودي، وقال أحدهم معلقا: "الله يديم المحبة والأخوه والود بين البلدين الشقييقين يارب العالمين"، وأضاف آخر: "تستاهل يا بو نايف والله يديم المحبه والأخوه بين الأشقاء حفظكم الله"، كما كتب أحدهم معلقا: "من كريم لمستحق".

وكشف وزير الداخلية السعودي عما بحثه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال الزيارة قائلا: "بتوجيهات القيادة التقيت اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لسموه، وأكدنا خلال اللقاء اعتزازنا المشترك بالروابط الأخوية التاريخية بين بلدينا الشقيقين، والتعاون المثمر في كافة المجالات ولا سيما في المجال الأمني".