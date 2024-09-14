الخليج اليوم .. السعودية.. صورة نادرة للأمير محمد بن سلمان داخل الفصل الدراسي تثير تفاعلا كبيرا (صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، داخل الفصل أثناء حصة دراسية، منذ 30عاما، تثير تفاعلا كبيرا.

ونشرت صفحات إخبارية وحسابات موثقة تهتم بنشر أخبار الأمير محمد بن سلمان وعائلة سعود الصورة، مع تعليق: "من الأرشيف.. ولي العهد‌ سمو الأمير محمد بن سلمان"، فيما لفت البعض إلى أن الصورة تظهر ولي العهد وهو يجلس بجوار أخيه الراحل الأمير فهد بن سلمان في الفصل الدراسي.

وتمت الإشارة إلى أن الصورة تم التقاطها عام 1994، أي قبل نحو 30 عاما.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" بشكل كبير مع الصورة، معربين عن حبهم للأمير محمد بن سلمان، داعيين بالرحمة للأمير فهد بن سلمان.

وكتب أحدهم معلقا: "فخرنا"، وأضاف آخر: "سبحان الله.. من يومه شامخ".