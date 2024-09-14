شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: اجتماع إسبانيا يعمل على حشد الدعم لحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن اجتماع ممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن تنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في إسبانيا؛ جاء بهدف العمل على حشد المزيد من الدعم لتنفيذ حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.



وقال الصفدي - في تصريحات إعلامية، عقب الاجتماع الذي شارك فيه وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين - إن الاجتماع يهدف للتحضير لمؤتمر نيويورك من أجل البدء في تحقيق عملية حقيقية لتنفيذ حل الدولتين.



وتابع الصفدي قائلا: "أولوياتنا هي وقف العدوان على غزة، وقف الكارثة الإنسانية التي يسبب، ووقف التصعيد الخطير والاعتداءات الممنهجة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووقف التصعيد الإقليمي أيضاً".



وأكد أنه لا سبيل لضمان الأمن والسلام إلا بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.



وأشار الصفدي إلى أن اجتماع اليوم هو جزء من الحراك المستمر للمجموعة العربية الإسلامية وشركائنا من الاتحاد الأوروبي؛ لتجاوز هذه الكارثة التي أفقدت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني صدقيتهما.