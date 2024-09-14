شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن تدمير "ميركافا" إسرائيلية وقصف موحدات عسكرية بالكاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم السبت، تنفيذ عمليتين نوعيتين، "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏الأحمدية".



وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏الأحمدية":

- "قصفت ‌‏المقاومة ‏الإسلامية اليوم السبت، المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".‏

- "استهدفت ‌‏المقاومة ‏الإسلامية اليوم السبت، دبابة ميركافا على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه وأصابوها بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها".‏



وأفادت مراسلتنا في لبنان يوم الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة الأحمدية عند الطرف الجنوبي لمنطقة البقاع الغربي في العمق اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة بجروح من بينهم طفلة".

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الغارة استهدفت عناصر من قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 13 شخصا بجروح، من بينهم حالة واحدة استدعت دخول المستشفى، بسبب هذه الغارة.

هذا وأعلن "حزب الله" عن تنفيذ 9 عمليات نوعية ضد إسرائيل يوم الجمعة، مستخدما أنواع مختلفة من الأسلحة.

ونعى "حزب الله" أحد عناصره في بيان قائلا: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس خضر حمادة "جواد مراد" مواليد عام 1990 من بلدة القماطية في جبل لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".