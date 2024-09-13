شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا تعلن انتهاء الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم /الجمعة/، انتهاء الجولة الأولى من عملية تطعيم أطفال قطاع غزة ضد فيروس شلل الأطفال.



وذكرت "الأونروا" - فى تغريدة عبر منصة التواصل الإجتماعى "إكس" - أن الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال فى غزة أنتهت أمس"، مُضيفة: "تمكن شركاؤنا من تطعيم مئات الآلاف من الأطفال، بنسبة نجاح بلغت 90 فى المائة".



وأضافت: إن التحدى القادم بالنسبة لنا سيكون توفير الجرعة الثانية من اللقاح، التى يتطلب توزيعها خلال الأسابيع المقبلة.