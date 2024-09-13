شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية ونطارد من يستهدفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الجمعة، أن البعثات والمنشآت الدبلوماسية فى العراق تتمتع بحمايات أمنية جيدة، مشيرة إلى أن توفير الحماية للبعثات سيعمل على تطوير المصالح والعلاقات الدولية بقدرات عالية.



وقال رئيس خلية الإعلام الأمنى العراقية، اللواء تحسين الخفاجى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن خلية الإعلام الأمنى وبالتعاون مع وزارة الداخلية (مديرية حماية المقرات) هى المسؤولة عن حماية البعثات والمنشآت الدبلوماسية والتى تتمتع بحمايات أمنية جيدة من خلال توفير قوات أمنية خاصة لحماية المقرات والبعثات.



وأضاف أن الوكالات الأمنية والاستخبارية تعمل ليلاً ونهاراً من خلال مكافحة ومطاردة الإرهابيين فى كل مكان، فضلا عن الضربات الأخيرة والنجاحات التى حققتها القوات الأمنية ضد الإرهابيين وكذلك مطاردة كل من يستهدف المقار والبعثات الدبلوماسية.



وأكد الخفاجى أن القوات الأمنية مستمرة وملتزمة فى حماية جميع المقرات والبعثات الدولية عن طريق توفير الحماية وكذلك توفير جميع الإجراءات الأمنية التى تمكن البعثات من أداء عملها بشكل صحيح، مبينا أن العراق له مصالح مع هذه الدول ومن خلال توفير الحماية لهم يتم ايضا تطوير المصالح والعلاقات بإمكانيات وقدرات عالية.