الخليج اليوم .. "إعمار اليمن" يفتتح 5 مدارس في عدد من المحافظات اليمنية

الرياض - كتب موسى القحطاني - افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 5 مدارس نموذجية في عددٍ من المحافظات اليمنية: شبوة وأبين ولحج والضالع وتعز ، لتنضم إلى المدارس النموذجية التي أنشأها البرنامج في مختلف محافظات اليمن، وذلك من أجل تعزيز فرص التعليم والتعلم في الجمهورية اليمنية ، وخلق فرص تعليمية جديدة وفق بيئة تعليم محفّزة، إذ أتاح البرنامج مرافق مجهزة بأعلى المواصفات تشمل معامل علمية وملاعب للاستثمار في إمكانياتهم وقدراتهم، كما تعزز المعرفة الشاملة، ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، والمشاركة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.

ودعمت مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع التعليم 11 محافظة يمنية وهي: تعز، عدن، سقطرى، المهرة، مأرب، حضرموت، حجة، لحج، أبين، شبوة، الضالع، وشملت دعم التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، وأسهمت المشاريع والمبادرات التنموية في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية، كما ساهمت في بناء بيئة تعليمية آمنة ونموذجية شاملة عبر مشاريع نوعية متعددة ومهيأة لاستيعاب مختلف فئات المجتمع.

11 محافظة يمنية حظيت بـ مشروعات البرنامج في قطاع التعليم



يقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في أنحاء اليمن.

يقدم "إعمار اليمن" مشروعات ومبادرات تنموية في 8 قطاعات أساسية



ويعتمد البرنامج على أفضل المعايير لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بجودة وفاعلية عبر مكاتبه في المحافظات اليمنية والتي تتيح له متابعة الأعمال والإشراف عليها بشكل مباشر، والعمل على دراسة الاحتياجات ومعرفة أثر وانعكاسات المشاريع والبرامج والأنشطة والمبادرات على الأشقاء اليمنيين، لإيجاد الابتكارات والحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة.