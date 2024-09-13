شكرا لقرائتكم خبر عن شكر وتهنئة وتعزية.. تعرف على رسالة السنوار لأمين عام حزب الله حسن نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

وجه رئيس المكتب السياسى لحركة حماس يحيى السنوار، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله شكره فيها على انخراط الحزب فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى ضمن معركة طوفان الأقصى.

وكشف المكتب الإعلامى لحزب الله عن الرسالة صباح اليوم الجمعة، وهي تأتي بعد نحو شهر من تولّي السنوار رئاسة الحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية الذى اغتيل بطهران 31 يوليو الماضى.

وقال السنوار إنه "تلقى بتقدير بالغ رسالة الأمين العام لحزب الله التي تضمنت تهنئته بانتخابه للمنصب وتعزيته باستشهاد هنية".

وأشاد رئيس حركة حماس بانخراط حزب الله في جبهات محور المقاومة مساندة ودعما ‏ومشاركة في المعركة.

وقال إن "استشهاد إسماعيل هنية في معركة طوفان الأقصى يؤكد أن دماء ‏القادة ليست أغلى من دماء أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف "هذه الدماء الذكية والقوافل المباركة من الشهداء ‏ستزداد صلابة وقوة في مواجهة الاحتلال الصهيوني النازي"، وفق تعبيره.